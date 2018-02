La Purísima… Grilla: Decálogo

Papita caliente. Las circunstancias orillaron al gobernador Martín Orozco Sandoval a desdecirse, porque como la mayoría de los políticos aguascalentenses, siempre ha responsabilizado a Jalisco y Zacatecas del alza de delincuencia en la entidad, en conferencia de prensa conjunta con el gobernador zacatecano Alejandro Tello Cristerna, reculó Orozco Sandoval y dijo que no se puede culpar a una sola persona por esta problemática, en respuesta a un reportero del vecino estado que lo increpó por sus quejas recurrentes: “¿Viene usted con el ánimo de queja o va a ponerse a hacer algo en conjunto para que los grupos delincuenciales no sigan mermando, y cuál es la responsabilidad de su gobierno en el combate al crimen organizado?”, el panista soltó la papa a otro lado: “No sé cómo se replique la información en Zacatecas, eso es un tema que quiero aclarar, de entrada, aquí estamos los medios de Aguascalientes y siempre he manifestado la gran amistad que existe con el gobernador Tello (…) y que tendrá que resolverse en conjunto”. Luego puso nuevamente el dedo en la herida, en señal de que no se retracta de haber dicho que de Loreto provienen muchos de los delincuentes que se cuelan a territorio estatal. En su defensa, Alejandro Tello, que terminó el encuentro con los medios de comunicación, respondió que él no se trajo a los cárteles y se vio molesto ante la pregunta sobre sus insuficientes esfuerzos para combatir a los cárteles de la droga: “A final de cuentas yo siempre hago una reflexión muy sencilla, tú crees que sería realmente minimizar que 950 policías salen todos los días arriesgando su vida a tirarse a una hamaca, ustedes creen que cerca de 500 policías ministeriales están tomando un café en la esquina, ustedes creen que mil 500 soldados día con día dejan a sus hijos y a su esposa por arriesgar su vida por hacer su labor”. Ah, pues sí.

Zanahoria. Los diputados panistas dejaron de estar meneando la zanahoria a René Urrutia de la Vega, ayer se presentó la quinteta de la que saldrá quien lo sucederá en la Fiscalía General el siguiente mes. El destino de Urrutia de la Vega, suponemos, está integrarse al gabinete de Orozco Sandoval, dónde, todavía es un misterio, pero el tránsito simple sería a la Contraloría Mayor, para suplir el salto que quiere dar Martha Márquez hacia una candidatura, ¿por qué lo decimos?, porque la visión del combate a la corrupción del gobierno estatal es la de castigar más que la de prevenir, Urrutia de la Vega podría ser considerado de utilidad en la integración de los expedientes que se dicen tienen en contra de funcionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre, y con ese ofrecimiento, el todavía fiscal podría deshacer maletas y ya dejar de ver hacia Guanajuato, que es de donde se lo trajeron.

Quinteta. Y tras no cumplirle a René Urrutia de la Vega, los panistas siguieron con la integración de la quinteta de la que saldrá su sustituto, pero como casi todos los procesos de este tipo que se hacen en el Congresito, huele a farsa, los aspirantes son Eder Axel Elías Hernández, quien es respaldado por Guillermo Alaniz; Jesús Figueroa Ortega, por Gustavo Báez Leos; Jaime Martínez Nieves, por el diputado pastor Jesús Morquecho; Víctor Hugo Mercader, por Iván Sánchez Nájera y Raúl Fernando Romo López, propuesto por Sergio Reynoso Talamantes. Farsa porque ya Báez Leos se hace el sorprendido porque el candidato al que apoya es el “favorito”, ¿de quién?, olvidamos preguntarle; así que apunte a Jesús Figueroa Ortega como quien encabeza las apuestas… Lamentable el actuar de los diputados.

No es una batalla perdida. De otra cosa que se mostró sorprendido Gustavo Báez fue de que no se haya logrado integrar en el próximo periodo extraordinario la aprobación de la Ley de Movilidad y el Código Urbano, y juró por el osito Bimbo que no era un logro de los partidos de oposición, pues a pesar de que la sesión extraordinaria llevaba como único fin la elección del fiscal y los otros temas son una prioridad para el Ejecutivo como los ya mencionados, fue una decisión compartida el subirla al pleno legislativo hasta el periodo ordinario de sesiones, dado que los tiempos no alcanzaron a sacar un dictamen como lo requiere la ciudadanía, y por ello su importancia. Esta, dijo, es la verdadera razón, de tal forma que no es una lucha que ganaron los partidos minoritarios en el Congreso, como lo aseguró la diputada Citlalli Rodríguez. De nuevo, lamentable la actitud de los diputados, como si colgarse la medalla de no legislar sobre un tema prioritario fuese un logro de campaña.

Mal sabor de boca. La elección del Comité de Participación Ciudadana significó un mal comienzo del Sistema Estatal Anticorrupción, que deja un mal sabor de boca por la forma en la que los comisionados fueron definidos, señaló el diputado perredista Iván Sánchez Nájera, quien aseveró que a cada uno de los nombres se le rastrea un origen político, “no de servicio público, sino netamente políticos (…) es una sensación de desespero, al momento de decir, cuando las decisiones y la selección pasa por el Congreso del Estado, se ven manchadas por estas realidades, cuando desde el Congreso logramos que llegue hacia los ciudadanos, nos encontramos con las mismas conclusiones (…) es muy lamentable que un Sistema Anticorrupción, que va a tener una labor tan importante en Aguascalientes, comience con estas dudas tan fuertes. Ojalá que pronto, y esto es la exigencia de los ciudadanos, se vea un cambio real”, dijo Sánchez Nájera, sobre un tema que no ha logrado movilizar a la ciudadanía, pues no ha habido reacciones al desaseo con que actuó la Comisión Seleccionadora, deje le ponemos los nombres de nuevo, para ver si logramos sacarle un poco de rubor a estos sinvergüenzas: Jorge Humberto Yzar Domínguez, Ricardo Alejandro Hernández Ramos, Ana Susana López de la Parra, Elías Acosta Rodríguez, Marco Antonio Galindo Madrigal, Enrique Lemus Méndez, Miguel Ángel Nájera Herrera y Óscar Jesús Martínez García, ahí están. Con decirle que como la Chimoltrufia, Alejandra Yazmín González Sandoval, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sí apareció dentro de los registros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero jura también por el osito Bimbo que nunca estuvo consciente de ello, es decir, alguien la registró sin que ella hubiese querido, pero pese a que en este México Mágico esa historia es totalmente factible, eso no explica cómo a pesar de que ella estuviese registrada como militante de manera intencional o no, pudiese haber sido elegida como integrante del Comité cuando esto era una de las principales limitantes, es decir, por accidente o no, conforme a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, ella no podría formar parte del Comité Ciudadano, y ahí la responsabilidad de los bribones de la Comisión Seleccionadora. Ya ni la muelan.

Papayita con cottage. Sigue la guerra por las migajas en las ruinas del Revolucionario Institucional, mucho ha de tener Elsa Amabel Landín, si como la acusan, anda comprando firmas para su candidatura, pues los seguidores de José Robles indicaron que ofrece desde mil pesos por una poderosa para lograr ser candidata, de nuevo, a diputada local, hasta de impedirles la entrada a la sede del PRI a los simpatizantes de su contrincante, una centena de doñitas que coreaban el nombre de José Robles y que insistían en que Elsa Amabel Landín está jugando sucio con tal de repetir en el Distrito 12. Pero el caso de la que dobló las manitas y dejó de suspirar por una candidatura al Senado, no es lo único que debe atender Enrique Juárez, como le decíamos, ahí está la impugnación al registro de Norma Esparza Herrera, y que se tambalea el pago de favores a través de una candidatura a Juan Manuel Gómez… ándale, ¿qué le van a decir a Augusto Gómez Villanueva, cómo que no va a quedar su hijo? En fin, que al rato hay conferencia de prensa de la Comisión de Procesos Internos, a ver con qué salen ahora.

La del estribo. Importantísimo el anuncio de las “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, del colectivo Medios libres (conformado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales) con el que exhortaron al Congreso de la República a regular en tiempo y forma la publicidad oficial antes del próximo 30 de abril; importantísima también la iniciativa que contiene un decálogo sobre los temas que debe contemplar esta regulación:

La publicidad oficial no debe desaparecer. Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad. Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada. La publicidad oficial debe ser siempre identificable. Fomento a la pluralidad y a la diversidad. Mecanismos de control eficaces. Uso racional de los recursos públicos.

No es poca cosa, y tiene un plazo o el Congreso estará en problemas. Hay que darle seguimiento.

