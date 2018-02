La Purísima… Grilla: Días de ayuno

Habemus candidato. Se acabó, ya podemos dejar atrás la confusión de si eran o no candidatos, de si lo correcto era llamarle precandidatos y todo eso, ayer, los tres principales rindieron protesta como candidatos del partido con que aparecerán en la boleta, Andrés Manuel López Obrador juró defender la Constitución ante sus idolatradores de Morena; Ricardo Anaya Cortés como candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que José Antonio Meade Kuribreña prometió que iría con todo frente a las huestes del Partido Revolucionario Institucional, dejó para otro día rendir protesta como candidato de Nueva Alianza. En unos días, el INE tendrá que salir a decir a quienes, en la carrera por la presidencia, se permitirá aparecer en la boleta, pero por lo que se ve, esta es ya (desde hace mucho) una carrera entre tres… o entre dos, si le hacemos caso a una de las encuestas difundidas el fin de semana, la del periódico Reforma, que coloca en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador con 38%, seguido por Ricardo Anaya Cortés con el 30% y a José Antonio Meade Kuribreña con 22% de las intenciones de voto; mientras que Margarita Zavala apenas logra un 9% y Jaime Calderón Rodríguez un paupérrimo 3%. Ahora viene lo difícil, estamos en intercampañas, que es como decidieron Lorenzo Córdova y los demás consejeros del INE llamar a la cuaresma, y como ya sabe, durante los días de ayuno, pues no se puede comer carne, es decir, los candidatos no podrán convocar al voto y tampoco hacer propuesta alguna, todo spot político tiene que ser “genérico”… así que los números de la elección presidencial se comenzarán a mover en marzo, cuando los candidatos dejen de echarle la culpa a la ley y a presentar propuestas; así que por mientras, en la pista sólo hay tres, y la esperada carrera entre dos se habrá de aplazar, cuando se vea si José Antonio Meade puede levantar y sacudirse su imagen de no priista, que sí lo es y pegar como ciudadano, que tampoco lo es; a ver si Ricardo Anaya logra también en esos tres meses que la idea del cambio de régimen es lo que impulsa la revoltura de Por México al Frente; quien lleva la enorme ventaja, pero en verdad enorme, es Andrés Manuel López Obrador.

Las listas. Una de las enormes ventajas que tiene López Obrador es la apuesta a la desmemoria, aprovechar la cuaresma para que al inicio de la campaña ya nadie se acuerde de los impresentables que lo acompañan, no estamos hablando de René Bejarano, sino de algunos de los nombres incluidos en la lista al Senado de Morena: Germán Martínez; José Antonio Álvarez Lima, Olga Sánchez Cordero; Ricardo Monreal; Ifigenia Martínez; Blanca Piña Gudiño; Aníbal Ostoa Ortega; Maribel Villegas Canché; la excomandante de las Policías comunitarias de Guerrero, Nestora Salgado; y el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, quien desde el 2006 está exiliado a en Canadá, después de haber sido acusado por un presunto desvío de 55 millones de dólares en el sindicato minero… Ajá, ellos, ¿bastarán los días de ayuno para que el rayo purificador de López Obrador logré borrar la mala impresión que generaron algunos de estos nombres?

Lastima Margarito. También el PRD y el PAN presentaron su lista de candidatos al Senado, entre los primeros (ya mezclada) aparecen: Josefina Vázquez Mota; Miguel Ángel Mancera Espinosa; Indira de Jesús Rosales San Román; Damián Zepeda Vidales; Cecilia Romero Castillo; Rafael Moreno Valle Rosas; Kenia López Rabadán; Marko Antonio Cortés Mendoza; Adriana Aguilar Ramírez; Luis Felipe Bravo Mena; María Eloísa Talavera Hernández; César Jáuregui Robles; y Maribel Vargas Licea… Y sí, si usted lo notó, nosotros también, ninguna posición para alguien de Aguascalientes, nadie, de todos los que anduvieron de parlanchines señalando que desde el centro les llegaría su rebanada prometida, a ninguno le tocó nada, y la verdad es que era un poco previsible, aunque aquí vivamos, aunque no nos guste, seguimos siendo morralla electoral, y todo el peso político que presumen tienen aquí en la entidad, cuando nuestros políticos salen del rancho se acaba, no nada más se agota el “carisma” de los blanquiazules, también el de los priistas, aunque ya se ha filtrado que el PRI usará las candidaturas al Senado como premios, de consolación en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong; José Narro Robles; y Enrique de la Madrid; o pases a la impunidad, como el del todavía secretario Gerardo Ruiz Esparza; no se prevé que en esa lista aparezca ningún candidato oriundo de Aguascalientes, y es que el Revolucionario Institucional no se puede dar el lujo de desperdiciar esos lugares estando tan cerca de perder, o bien, como en la entidad, el PRI requiere que sus cuadros mejores salgan a barrer las calles y ejercer ese respaldo social que tanto presumen, ¿o qué, a poco creen que Lorena Martínez Rodríguez de veras quiere hacer campaña?

Más de la cenaduría. Ayer mismo también, resultado de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se consideró que, de los 56 aspirantes independientes registrados para buscar una candidatura independiente al Senado, solamente quedaron siete: Jorge Arturo Gómez, por Aguascalientes; Lorenzo García de León Coria, por Baja California; Pablo Salazar Mendiguchía, por Chiapas; Soledad Romero Espinal, por Guerrero; Pedro Kumamoto, por Jalisco; Raúl González Rodríguez, por Nuevo León; Manuel Clouthier, por Sinaloa, Obed Javier Pérez, por Tlaxcala; así como Raymundo Vazquez Conchas, por Tlaxcala… Lo que sigue es que el INE avale el proceso de recolección de firmas de esos siete aspirantes.

No cantes derrota. No es por pesimistas pero hay que decirlo, la administración municipal de María Teresa Jiménez Esquivel ha previsto lo peor en la protección de las importantes zonas ecológicas del Bosque de Cobos y La Pona, por lo que en el caso del primero ha intentado ofrecer otros terrenos a cambio, según lo comentó el titular de la Comisión de Ecología, Parques y Jardines del Cabildo, Miguel Romo Reynoso, mientras que en el segundo incluso se intenta negociar que el dueño de La Pona done un tercio del terreno a la administración a cambio de dejar fraccionar el resto según el secretario de Desarrollo Urbano, Adrián Castillo Serna, pero, ¿No es eso cantar derrota antes de tiempo? Porque aún quedan procedimientos institucionales que pueden evitar la construcción de un fraccionamiento de 11 mil 9 casas en el Bosque de Cobos donde sí, hay animales así como instancias legales para las 33 hectáreas de La Pona.

La del estribo. Por si se había quedado con el pendiente acerca de qué le íbamos a contar sobre la elección del fiscal, aclaramos, el presidente de la Comisión de Justicia, Francisco Martínez Delgado, había presumido que para acortar tiempos y cumplir en lo que había quedado el Congresito, mañana se elegiría entre Jesús Ortega Figueroa, Víctor Hugo Mercader Jurado y Raúl Fernando Romo López, y el mismo martes tomaría protesta, al final de las entrevistas, Martínez Delgado reculó frente a los amigos de la prensa y rectificó, que el nuevo fiscal tomará protesta del cargo el 1 de marzo, una vez que René Urrutia de la Vega concluya su periodo, no antes, para no violar la ley… menos mal, bien ahí por quien le dio el pitazo al diputado para que no la regara, otra vez.

@PurisimaGrilla