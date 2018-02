La Purísima… Grilla: El camino de la vergüenza

Pisa y corre. Fue bienvenida la manera en que se integró la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, avalados por su conocimiento, con intachable hoja de vida, lamentablemente, en su desempeño, han quedado a deber y al no acatar los términos de la convocatoria que ellos mismos elaboraron, se hacen acreedores de nuestra desconfianza y la posibilidad de pensar que responden a un interés en específico, una vez integrado el CPC, la comisión se desintegrará, así que se podrán ir impunes y sin tener que rendir cuentas a nadie, por eso es importante señalar la responsabilidad de Jorge Humberto Yzar Domínguez, Ricardo Alejandro Hernández Ramos, Ana Susana López de la Parra, Elías Acosta Rodríguez, Marco Antonio Galindo Madrigal, Enrique Lemus Méndez, Miguel Ángel Nájera Herrera y Óscar Jesús Martínez García, para que su ineficiente desempeño los persiga; ya lograron que el Congresito avale la designación del CPC y que se lave las manos para atender a los señalamientos en contra del proceso, ¿qué es lo que se le cuestiona a la Comisión de Selección?, no haber logrado un proceso transparente, imparcial y ciudadano, la audiencia de selección, como se pudo ver en el video publicado hasta la mañana de este jueves en el portal oficial, evidenció la poca formalidad del mismo, la falta de difusión, pues no se percibía disposición para auditorio alguno, siendo que debía ser una sesión abierta, así como formar parte de la misma sólo los comisionados presentes. Entonces cómo es que el dictamen está firmado por el coordinador, el secretario y cinco comisionados, pero al levantar la votación se tomó en consideración un voto extra de Óscar Jesús Martínez García, quien no asistió, ni se explica en qué términos envió su voto.

Más opacidad. Entre los designados como integrantes del CPC, destaca el caso de Josefina Díaz Aguilar, quien se desempeña como secretaria particular del alcalde panista de Jesús María, Noel Mata Atilano; la Comisión no vio nada raro en eso, pero es evidente que tampoco verificó la documentación entregada por los aspirantes, en los registros de militantes del Partido Acción Nacional aparece una Josefina Díaz Aguilar, ¿es la misma persona?, una muestra más del cuestionable trabajo del Comité Seleccionador, que tiene como responsabilidad analizar la documentación entregada por los aspirantes porque la convocatoria señala que los aspirantes no deben tener militancia partidista. ¿Hará alguna aclaración el Comité Seleccionador? No, por supuesto que no, reiteramos, impunemente se irán, después de haberle visto la cara a todos.

Filtraciones. Los nombres de los precandidatos se han estado filtrando, ayer se registraron los del PRI, por eso ahora salen los que presumiblemente van desde el PAN, se la pasamos al costo: para el Distrito 5, Salvador Pérez Sánchez va por la reelección; para el Distrito 6, también quiere repetir Gustavo Báez Leos; en el Distrito 7, se coloca el secretario del Ayuntamiento jesusmariense, Alfonso Jurado; en el Distrito 8, el calvillense José Manuel Velasco; en el Distrito 10, Jorge López Martín, actual diputado federal con licencia; en el Distrito 11, se reelige a Guillermo Alaníz; mismo caso en el Distrito 13, con Paloma Amézquita Carreón y en el Distrito 14, con Guillermo Gutiérrez. Los nombres de Patricia García y Gladys Ramírez también suenan para los distritos 17 y 18. A Movimiento Ciudadano, como parte de la coalición con el PAN y PRD, le tocan los distritos 1 y 12, para este último se ha propuesto a Fernando Aguilera Lesprón, falta conocer al perfil femenino que estaría postulándose por el 1. Los distritos 2, 3 y 15 corresponderán a dos hombres y una mujer perredistas, de los que aún no se tiene conocimiento. Según la agenda electoral, los partidos políticos tienen hasta el 20 de febrero para definir candidaturas y todo parece indicar que los panistas esperarán hasta el último momento para registrarse, pues aparentemente apenas estarían llevándose a cabo los amarres. Mientras tanto, en la Unidad de Fiscalización del INE ya aparecen los nombres de Sylvia Garfias y Antonio Martín del Campo con el estatus de candidatos, sin embargo, descarte al exalcalde, porque corre fuerte el rumor de que quien irá en la posición número 1 será Paulo Martínez López, descartados entonces, no sólo Martín del Campo, también Javier Luévano y José Ángel González Serna, rumor que podría confirmarse por la información de que uno de los hombres de Martín Orozco, se bajó de la contienda por el Senado y ahora, Jorge López Martín, va por una diputación local.

Muuuuu. Han tomado como una burla el gremio de los lecheros la petición que desde hace más de un año hicieron a la Profeco para que interviniera en la calidad del producto lácteo que se ofrece, al apuntar que no han hecho más que reconocer que lo que se ofrece en supermercados y tiendas de conveniencia no cumple con lo establecido en calidad alimentaria para poder determinarse producto lácteo, sin embargo la misma dependencia les ha señalado que no tienen la facultad para poner orden en ello, condenó el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz; “les ponen multas que las pagan con 50 litros que vendan de porquería; hay una incongruencia en nuestras autoridades y leyes”, agregó que no hay una dependencia que vele por los productores agroindustriales, mientras que en otros países es prioritaria la atención al ser un producto de primera necesidad, para que nos e tenga que traer leche de otros lados; es estratégico en países como Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, en los países ricos del mundo, proteger su actividad lechera porque la consideran insustituible en la dieta de su población. “Aquí los dejan que adulteren, los dejan importar. Vemos al secretario de Economía prácticamente negociando todo, le vale lo que sucede con México y ahí pudiéramos ver también a Sedesol; no hay nadie con los pantalones para que diga que se necesita al sector lechero de este país fuerte”.

Viejas formas. Ayer la exalcaldesa y candidata a la senaduría por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Martínez Rodríguez expresó que en caso de llegar al anhelado puesto colaborará con el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien pertenece al PAN, lo que ha generado expresiones de rechazo en redes sociales por parte de los haters partidistas, pero no por sus propuestas, sino por el hecho de “traicionar” a su partido, aferrados a la vieja forma de hacer política y es que cada quien sus filias y fobias, pero ¿por qué seguir cultivando esas mismas viejas formas de hacer políticas de amigos y enemigos? ¿No es mejor que quien quiera que llegue a los puestos representativos apoye al estado, independientemente de su filiación partidista?

La del estribo. Y ya para el remate, el registro de 63 aspirantes a sentarse en una curul del Congresito, ¿algo que destacar? Sí, la evidente instrucción desde el centro de que todos se pongan a trabajar, ¿o por qué no va Lorena Martínez en la lista nacional?, porque el PRI sabe que la tiene perdida si no sale a recorrer las calles, a mover a sus fieles… instrucción que parece que no se entendió y por ahí se cuelan los nombres de quienes se registraron para reelegirse como premio de consolación o de a quienes les están pagando favores del pasado, ¿no? La misma actitud de la militancia priista lo dice, antes del proceso algunos llegaron a decir que querían porque se las debían y otros, a desestimar a los apuntados que porque no son priistas de sangre… Cómo no estar de acuerdo con la visión de Martínez Rodríguez cuando señala que la tienen muy difícil… Difícil como que las Águilas le ganen a los Patriotas, así que frente al asador haremos acto de contrición mientras asamos la carne, a ver si alguien, quien sea, nos hace el milagro, y si no, pues no importa, es fin de semana largo y podremos extender unas horas nuestro inalienable derecho a la pereza, cúmplase esa voluntad y nos leemos la próxima semana.

