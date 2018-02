La Purísima… Grilla: Es un loquillo, señor presidente

Sospechosismo. El gobernador Martín Orozco Sandoval habló, de nueva cuenta, sobre el proceso de elección de nuevo fiscal, aseguró que la terna entregada este martes al Congresito fue fruto de un estudio que hizo junto con en la Secretaría General de Gobierno “para tener de los cinco buenos (perfiles) a los tres mejores” y refirió que al sucesor de René Urrutia de la Vega le espera mucho trabajo, sobre todo en las carpetas de investigación pendientes, pues si bien el fiscal saliente avanzó en la cultura de la denuncia, falta que los asuntos denunciados se resuelvan con rapidez. Los diputados se han puesto de acuerdo para cumplir con la fecha límite que se habían impuesto (20 de febrero) para elegir al próximo fiscal, el presidente de la Comisión de Justicia, Francisco Martínez Delgado, explicó que a la terna devuelta por Orozco Sandoval se le realizará una entrevista el viernes y para que así el martes 20 se dé continuidad al periodo extraordinario de sesiones y poder votar al próximo fiscal, incluso apostando a que ese mismo día rinda la protesta de ley. Así que Jesús Figueroa Ortega tiene menos de una semana para comprarse un tacuche nuevo si quiere estrenar traje cuando “democráticamente” lo elijan los diputados, lo decimos porque aunque el gobernador se ha empeñado en señalar que no hay preferencia alguna entre Jesús Figueroa Ortega, Víctor Hugo Mercader Jurado y Raúl Fernando Romo López, ayer, en una franca indiscreción, el secretario General de Gobierno estatal, Enrique Morán Faz, compartió en redes sociales un aplauso al diputado Gustavo Báez Leos por haber propuesto a Jesús Figueroa Ortega como aspirante a encabezar la Fiscalía General, y si Martín Orozco dice que la terna se eligió junto con Enrique Morán, bueno pues, ahí queda la duda.

Moralómetro. Dice el dicho “Piensa mal y acertarás” y no es que seamos mal pensados, pero sí es necesario preguntarse, la verdad, lo que hubiese pasado en el municipio con el controvertido caso de la clausura del bar gay Casa Danzante por “faltas a la moral y las buenas costumbres” si no hubiera tenido la repercusión nacional e incluso internacional y que finalmente hizo presión para que autoridades como el director de Reglamentos, Marco Antonio Licón Dávila, diera respuestas. Por ello ayer, 14 de febrero, tras la repetición de la misma pregunta, el director aclaró que si bien el bar sí fue cerrado por “faltas a la moral y las buenas costumbres” lo cierto es que el inspector que clausuró el lugar y que está bajo investigación, debió cerrar el sitio, pero por no pedir un permiso para llevar a cabo “un evento especial”. De cualquier forma, lo que ha evidenciado este caso es que ya sabemos quién decide qué son faltas a la moral y las buenas costumbres: los inspectores; quienes a pesar de deberse regir por el Código Municipal este asunto lo dejan en manos de sus juicios de valor. Pero no hay que echarle la culpa sólo a ellos, sino también a las capacitaciones que tienen en la dirección de Reglamentos donde les enseñan a los inspectores cómo usar sus aparatos para medir el ruido y evidentemente, cómo usar sus cerebros para medir la moral; pero eso no es todo, ya que otros que se han hecho patos son los miembros del Cabildo de la capital, quienes han sido omisos a varios casos similares como la clausura del Tropical Bongo del año pasado, porque hubo un desnudo masculino destinado al público femenino, como si eso no pasara todo los días en la Zona de Tolerancia a donde por cierto y como paliativo, ya se le da permiso de entrar a las mujeres. La explicación del conservadurismo y mochez del municipio capital no puede recaer en la decisión de un simple inspector, como responsable del área, Marco Antonio Licón Dávila debería asegurar que a su personal se le capacite para apegarse a lo que diga el reglamento, pero, como en los casos señalados, el talante intolerante de estos funcionarios se escuda en un “usted perdone” apenas musitado; también queda claro que el criterio que se sigue es el que dicta José María de la Torre Martín, el obispo de Aguascalientes, con la tolerancia que lo distingue, el fin de semana invitó a los homosexuales a “convertirse”, a que aprovecharan la Cuaresma, como un buen momento para “acercarse a Dios”. Cristo bendito, la basura que sale de la boca de este señor.

Morenitas. De acuerdo a El Clarinete, Aldo Ruiz Sánchez tiene que dejar la dirigencia de Morena, el blog cita una decisión del Tribunal Electoral del Estado en que ordena al CEN de Morena sancionar al dirigente por desacato, luego de que no presentó un informe detallado de las finanzas del partido, “de acuerdo al expediente CNHJ-012-2018(7) de la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del CEN de Morena se le ordenó desde agosto del 2016 presentar dicha información y el actual dirigente estatal de este instituto político se remitió a presentar fichas técnicas en lugar de la totalidad de la documentación contable de este partido, como se solicitó en su momento y se lo volvió a exigir, Paola González Ruvalcaba, tesorera del Comité Ejecutivo Estatal, a quien en posterior pleito, Aldo Ruiz decidió destituir”, por lo que el dirigente debe ser despedido; sin embargo, en seguimiento a esta telenovela llamada Los morenitas también lloran, Aldo Ruiz, desmintió esa información, dice que no se ha enterado de ninguna resolución del Tribunal Estatal Electoral y que lo único que sabe es que a quienes se tiene que destituir es Fernando Alférez Barbosa de la Secretaría de Organización de Morena, así como a la sobrina del esposo de Nora Ruvalcaba: Cindy Paola González Ruvalcaba, de la Secretaría de Finanzas del partido de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será?, quién sabe, lo que queda a la vista es que el partido que se presenta como la esperanza de México, al menos en Aguascalientes, ha sido incapaz de mantenerse cohesionado, y como el resto de las organizaciones políticas, al interior del instituto político lo que priva es el hambre de un cargo.

La del estribo. Nos pide espacio nuestro director editorial para reproducir algo que publicó en Facebook sobre Enrique Peña Nieto, quien “reventó” las redes sociales con una publicación con motivo del 14 de febrero, va, lo dejamos a continuación:

Nunca le había dado un like a una publicación de Enrique Peña Nieto en Facebook. Hoy fue mi primera vez. No me arrepiento. Entiendo las razones del encono contra el presidente, no concuerdo con la agresividad con que se expresa. La recopilación de las pifias y errores de Peña Nieto parece infinita, también las ocasiones en que se le insulta por su torpeza. Con motivo del día del amor y la amistad, el presidente subió una foto con su esposa con el siguiente mensaje: “Todos tenemos una amistad o un amor que celebrar. Te amo, Angélica” y cerraba con un corazoncito. Al momento que escribo la publicación ha sido compartida más de 50 mil veces y cuenta con más de 158 mil interacciones, pero eso no es lo que llama mi atención, son los comentarios y que Enrique Peña Nieto está contestando, y cómo. A una solicitud de transparencia realizada por Sin Embargo, la Presidencia de la República contestó que no se registran erogaciones para “promocionar contenido” en redes sociales, y se indica que es el propio presidente quien maneja sus cuentas cibernéticas y no hay nadie ni ningún equipo contratado para auxiliarlo. Le di like a la publicación justo por eso, por las respuestas, si es o no un Community Manager, festejo el intento del sentido del humor, me guste o no, coincida o no, Peña Nieto es el presidente que se queja del “irracional enojo social”, el que clama que se destaque lo bueno porque también cuenta, el que hace berrinche cuando en redes se le ataca. En esta publicación, celebro sus respuestas porque intenta el humor, porque a la agresión responde con un chiste, ligero, porque es Facebook y no una comparecencia ni entrevista. Ahí están algunas capturas de pantalla. A quien le avisa que pasará por su hija para llevarla de paseo junto con un cartón de caguama, Peña Nieto le contesta “Hoy no tiene permiso de salir” Alguien se mofa “Es usted un poeta, grandísimo tlatoani! Ni el magnífico Nezahualcóyotl tejía versos como usted!”, Peña Nieto revira con la justificación: “Estoy enamorado”. Alguien más lo llama Lord, emperador maya, e indica que si bien México no es el país más rico, “sí tenemos el presidente más hermoso”, la respuesta de Peña Nieto: “No somos el más rico, pero somos la economía 11 a nivel mundial” En otro comentario se intenta el sarcasmo, lo llaman Mi Amo, Mi Dios, Mi Salvador, Mi Patriarca, “lo amo emperador, ojalá se reeligiera de por vida”, Peña Nieto declina con brevedad: “Solo son 6 años. Así lo marca la Constitución”. También contestó a un usuario que lo llama Lord, que nunca pierda la fe en el amor. Nunca le había dado un like a una publicación de Enrique Peña Nieto en Facebook. Hoy fue mi primera vez y, reitero, no me arrepiento.

@PurisimaGrilla