La Purísima… Grilla: Nula transparencia

Opacidad. Pese a las expectativas que se tenía de que la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se llevaría a cabo con total transparencia y en apego a la máxima publicidad sobre los criterios y la audiencia en que los integrantes de la Comité Seleccionador lo harían (Jorge Humberto Yzar Domínguez, Ricardo Alejandro Hernández Ramos, Ana Susana López de la Parra, Elías Acosta Rodríguez, Marco Antonio Galindo Madrigal, Enrique Lemus Méndez, Miguel Ángel Nájera Herrera y Óscar Jesús Martínez García), otra vez nos quedamos con las ganas porque los nombres de quienes supuestamente estarán encargados de la importante tarea de velar por la transparencia, el combate a la corrupción y la impunidad, fueron dados a conocer por mero chisme y no de forma oficial con el dictamen que debió presentarse el martes 30 de enero al Congreso. En cambio, la Comisión Seleccionadora prefirió filtrar los nombres a través de un calumnista y presentar a María Teresa Belmont Acero, Alejandra Yasmín González Sandoval, Sergio Lira Padilla, José Guadalupe López Ramírez y Josefina Díaz Aguilar, como los elegidos en un proceso que no ha cumplido con lo establecido claramente en la convocatoria. El Sistema Nacional Anticorrupción está conceptualizado para incentivar a que el país tenga un gobierno abierto, como tal, considerando a los ciudadanos en la toma de decisiones (gobernanza), entre muchas cosas propone mecanismos para transparentar, vigilar, otorgar máxima publicidad a todas las decisiones de gobierno, etcétera, y lo que está sucediendo, va en contra sentido. Los integrantes de la Comisión Seleccionadora reflejan lo que es la cultura política del Estado, como al poder no le conviene el Sistema Anticorrupción, como le incomoda tener que informar, reportar, comparecer… los ocho integrantes de la comisión, en hechos, prefieren evadir la máxima transparencia necesaria y empañar un proceso que es indispensable para el desarrollo de nuestra cultura democrática. No por nada Leticia Martínez Sánchez, aspirante a integrar el Comité de Participación Ciudadana, ya presentó una impugnación, indicando que en el proceso de selección se violaron varios de los derechos constitucionales fundamentales y derechos humanos. Mal empezaron María Teresa Belmont Acero, Alejandra Yasmín González Sandoval, Sergio Lira Padilla, José Guadalupe López Ramírez y Josefina Díaz Aguilar, mal van a acabar, pues ahora cualquiera puede señalar que están el servicio del gobernador o algún partido. Pésimo.

Jarritos de Tlaquepaque. Los ánimos se calentaron ayer, cosa inusual, en la sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral. En la Sala Consejeros, donde los asuntos suelen transitar de forma más bien tersa, prendieron chispas cuando al discutirse la aprobación del presupuesto de egresos para 2018 las consejeras Yolanda Franco Durán e Irma Alicia Rangel Morán votaron en contra del proyecto presupuestal en reproche al recorte aplicado de último momento a ciertos rubros respecto a lo avalado el 31 de agosto del año pasado por el Congreso del Estado, cambios que habrían sido empujados, entre otras cuestiones, por los lineamientos emitidos en enero por el INE, así como observaciones formuladas por el Órgano Superior de Fiscalización. La consejera Diana Cárdenas Ornelas inició el enfrentamiento al acusar que la cantidad apenas alcanza para las cuestiones que exige organizar las elecciones de diputados locales, ya que desde su punto de vista lo destinado a promoción y difusión de educación cívica es prácticamente el mismo que en un año sin comicios. Si bien, estas modificaciones al presupuesto fueron ampliamente socializadas en reuniones de trabajo convocadas por el presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, los días 22 y 24 de enero, Yolanda Franco e Irma Alicia Rangel no asistieron, por lo que en el momento resultó más que evidente su desconocimiento del tema que pretendía aprobarse en función de lo previamente planchado. Luego de que el consejero Sergio Reynoso Silva pusiera su inasistencia sobre la mesa, Rangel Morán se defendió acotando por esas fechas asistió a un foro de transparencia organizado por el Instituto Electoral de Querétaro para justificar su ausencia, lo curioso es que su respuesta se quedó corta al pedírsele que explicara en qué abonará al Consejo su vuelta a tierras queretanas. Acto seguido, Landeros Ortiz solicitó su explicación a Franco Durán, quien palabras más, palabras menos, contestó al consejero presidente que su agenda personal no es de su incumbencia y que no era materia de escrutinio del Consejo General del IEE… Bolas, qué bueno que nosotros no somos el consejero presidente, pues bien le podríamos recordar que sus actividades personales son de nuestro interés si la hacen faltar al trabajo, donde recibe un salario proviene del erario y por cierto, el organismo público local electoral fue beneficiado con un ajuste a la alza este año a partir de la reforma tendiente a homologar los salarios de los órganos autónomos. “Si asistieran a las reuniones y manifestaran sus inquietudes de manera productiva y funcional abonarían al funcionamiento del instituto”, contestó Luis Fernando Landeros, en respuesta, Yolanda Franco culpó al presidente de quitarle las ganas de participar porque no escucha ni toma en cuenta las propuestas que expone y luego se dolió de que no aproveche su experiencia en materia electoral (y nosotros escuchamos risas grabadas, pero a la mejor todo está en nuestra mente). Poco antes del enfrentamiento, Yolanda Franco Durán reclamó a Luis Fernando Landeros que las sesiones empiecen tarde por culpa de los medios de comunicación que lo entretienen en entrevistas, “empezamos muy desfasados pudiendo empezar a la hora”… Diríamos “quiere llorar, quiere llorar”, pero mejor no, porque nos vaya a acusar de bullying por señalar que no asiste a las sesiones.

Peliagudo. Según el ombudsman Asunción Gutiérrez Padilla, ha tenido solicitudes por parte de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual para que así como existe una Zona de Tolerancia dedicada exclusivamente a los heterosexuales del sexo masculino, exista una destinada para este sector toda vez que las personas que ejercen el trabajo sexual que no son mujeres, se ven limitadas y ofrecen sus servicios en las calles de la ciudad lo cual, además de no estar permitido, resulta poco sano dado que no se someten a los controles sanitarios a los que las trabajadoras de Las Violetas sí entran: “Se quejan de que son molestados sobre todo en materia de trabajo sexual porque no tienen un lugar específico para desarrollarlo y tienen que andar en las calles sin los controles sanitarios”, pero lo cierto es que el nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha) no es el personaje al que se le debe hacer esta exigencia a pesar de la accesibilidad mostrada, pues para ello están los miembros del Cabildo, quienes básicamente se han hecho patos en todo lo que respecta a este tema desde hace más de un año a pesar de los escándalos que se han presentado como supuestos abusos de los Policías Municipales contra los miembros del lugar o la reciente entrada de mujeres como público a este espacio; ¿Seguirán sin quererse manchar las manos nuestros regidores?

Estreno. El nuevo presidente de la Coparmex en Aguascalientes, Raúl González Alonso, llegó defendiendo al exgobernador, Carlos Lozano de la Torre, al señalar que como organismo no les corresponde criticar lo que hacen los gobiernos, cuanto menos si se trata de proyectos “que llevaron a cabo de manera importante y relevante para el estado”. No obstante dijo que desde el observatorio Coparmex se evaluarán, a partir de los índices y mediciones, si las políticas que se están siguiendo realmente están siendo efectivas o no, a fin de contar con una retroalimentación tanto de la ciudadanía como de índices con datos duros para a partir de eso poder generar la opinión en referencia a las políticas que se están dando a conocer. Aseguró que en esta nueva encomienda continuará con el objetivo de Coparmex, que es incidir en todas las empresas para que puedan acceder a esa ola de desarrollo muy ligada a la industria automotriz y de otra índole que están teniendo éxito en el país y específicamente en el estado; “nosotros lo que esperamos es llevar a los empresarios a un acompañamiento y a un siguiente nivel en el que podamos estar todos detonando”. Consideró que en la cámara empresarial se debe generar mayor impulso y detonar las empresas que no han podido incorporarse al desarrollo del estado, el cual dijo no ha sido equitativo para todo el sector empresarial.

Arrancan. Nos filtran la lista de candidatos que discutían en la Comisión de Procesos Internos del PRI, intentamos verificar que fuera cierta y un insider nos dijo que sí pero nada está definido, se la pasamos al costo, para las diputaciones locales se piensa en Nidia Acosta para el Distrito 1; David Nájera o Laura Elena de Anda al 2; Josefina Moreno en el Distrito 3; Margarita Gallegos al 4; Jorge Galarza al Distrito 5; Ilse Santoyo al Distrito 6; Arturo Piña al Distrito 7; Hazel Montejano al 9, aunque también lo quiere Roberto Tavárez; Mimí Medina está segurísima que va como candidata en el 10; a Karla Guardado la compensarán por su trabajo realizado en la Feuaa con el 10; Tagosam Salazar compite con Hiram Alonso y Leslie Atilano el Distrito 11; Elsa Amabel Landín se queda con su premio de consolación reeligiéndose por el 12; a Citlalli Rodríguez la apuntan al 13,quién sabe si para destantear al enemigo y después lanzarla de candidata a la presidencia municipal; en el 14 están apuntados Aquiles Alafita, Mario Guevara Palomino y Héctor Macías; en el 15, Francisco Guel; Netzahualcóyotl Ventura y Miguel Ángel Juárez se pelearán el favor de Lorena Martínez para ver cuál de los dos queda en el 16; David Mendoza está apuntado al Distrito 17; y al hijo de Augusto Gómez Villanueva le reconocieron su “cercanía” con José Antonio Meade, apuntándolo para que vaya al 18, a ver cómo le va a Juan Manuel Gómez.

La del estribo. Fuego y furia en el PRI, líneas arriba le decimos que Mimí Medina ya amarró su candidatura para el 10, y es que nos enteramos que la Comisión de Procesos Internos la aprobó para que la promotora de música de banda sea candidata simpatizante por ese distrito, ¿Qué tiene de raro?, que obtuvo cuatro votos en contra, y nos cuentan que quienes votaron a favor de esta mujer aprobaron su candidatura y pidieron que se instalara un tubo en las instalaciones… A la mejor no se entiende, pero es que no podemos sumarnos a las descalificaciones contra Mimí Medina porque se basan en su actividad profesional y que en Facebook sube fotos como modelo, en traje de baño, jeans ajustados… La señorita se siente guapa y no duda en mostrarlo, ¿eso la descalifica?, tampoco es como la candidatura que le regaló Morena a Cuauhtémoc Blanco o al stripper y conductor Sergio Mayer… ¿o sí? Y no, no vamos a poner las fotos en poca ropa de la señorita candidata por el 10. En fin… la buscaremos al rato en su registro.

