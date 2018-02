La Purísima… Grilla: YoMero porque Yolo

Ojos que no ven. Para el gobernador Martín Orozco Sandoval, la existencia de antecedentes partidistas de tres de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción no afectará el desempeño del nuevo órgano, “es un tema de la ciudadanía, ciudadanos los eligieron y el Congreso participó activamente desde el inicio del Sistema Anticorrupción, y esperemos que independientemente de su origen hagan la función que la sociedad quiere para ir generando una mayor confianza de la sociedad en el servicio público”, en entrevista, Orozco Sandoval negó que hubiera mano desde el gobierno estatal y que incluso no los conoce físicamente. Cuando tomen protesta, adelantó, habrá una reunión con el objetivo de acordar un trabajo en conjunto y facilitarles la información que requieran. Aseguró que la contralora Martha Márquez le informó que el proceso fue transparente por parte del Comité Seleccionador… Y no, la verdad es que no, no fue transparente ni un tema de la ciudadanía, a lo largo de esta semana y desde que la Comisión Seleccionadora violó la máxima publicidad en el proceso para designar al Comité puso en duda, justo, en lo que hizo énfasis el gobernador, en lo de la ciudadanización… en fin, no vamos a cambiar la idea de Martín Orozco acerca de la participación ciudadana, pues con la mano en la cintura despidió a Miguel Ángel Martínez Berumen, incumpliendo su compromiso de campaña de nombrar un secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas (hoy Contraloría) designado por el Comité Ciudadano Anticorrupción. Más allá de lo que declare el gobernador, los chanchullos de la Comisión Seleccionadora ya manchó el proceso y dejó en duda a quién sirve.

Corazón que no siente. El dirigente local de la Confederación de Trabajadores de Aguascalientes negó haber participado a favor o en contra del registro de los priistas José Robles o de Elsa Amabel Landín Olivares, quienes están interesados en el Distrito XII, a lo que señaló que ese día asistió a las oficinas del PRI, no con la intención de apoyar a nadie, sino porque fue a una reunión en el segundo piso. Dijo Alfredo González: “Me subí con los candidatos al Senado y a las diputaciones federales, es decir que no estoy en este momento apoyando a nadie en concreto, salvo al de mi sector que es Cuco Eudave -aspirante a la candidatura del Distrito 5- , a él sí va con todo; pero veremos que resulta del análisis que haga el partido; pero en lo particular no tengo dados cargados con absolutamente nadie”, el líder obrero del PRI y golfista consumado descartó que en su partido haya dados cargados para nadie, pues simplemente se buscan las mejores opciones, aunque consideró desafortunado y que siempre le ha criticado al organismo político es que nunca se dan las decisiones colegiadas. “Seguimos siendo un partido ‘grupero’ en donde los grupos se ponen de acuerdo y ahí se toman las decisiones”. ¿Entonces para qué tanta faramalla? se le preguntó a González González: “Para cumplir con los estatutos supuestamente. Desafortunadamente ningún partido en México tenemos todavía la conciencia democrática para elegir a nuestros candidatos” … y sí, risas grabadas.

Risas grabadas y muchos silencios ayer en la rueda de prensa a la que convocó el Partido Revolucionario Institucional, según para tratar de explicar cuál fue el proceso que se desarrolló el interno del partido el día de ayer, situación que pocos entendieron o les interesó, a pesar de que se presentaron gritos y sombrerazos y de los esfuerzos que hizo Fernando Gómez, presidente de la Comisión Estatal de Proceso Internos del PRI, por explicarlo. El pasado miércoles se celebraron las asambleas para la elección de las plantillas territoriales de los 76 delegados por distrito local que acudirán a las convenciones distritales el 24 de febrero. En estas asambleas podían presentarse una o más planillas de aspirantes a una candidatura de diputados locales, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos necesarios. Las planillas debían de presentarse cumpliendo con los criterios de paridad, de tal manera que, si se tratan de 76 delgados, la mitad deben ser hombres y la otra mitad mujeres; además de que el 30 por ciento deberán ser jóvenes. En el proceso que se desarrolló ayer no se pueden definir siquiera a una parte de los candidatos priistas a las diputaciones locales, pues aún resta un largo trecho. Al igual que usted, pugnamos porque el PRI deje de hacer tanto circo y defina a sus candidaturas lo más pronto posible. Pero ojos que no ven y en boca cerrada no entran moscas, porque ni Enrique Juárez Ramírez ni Fernando Gómez aceptan los jaloneos con que los suspirantes se están arrebatando las candidaturas, según Gómez Esparza en el PRI se rigen por hechos y no por dichos, y así explicó el cochinero con que la diputada Elsa Amabel Landín se quiere reelegir, en que se impidió la entrada de Jorge Robles Gutiérrez; con esa misma venda en los ojos, los del PRI sólo aceptan que hay una impugnación, la de Iris Nayeli Cardona Reyes contra el registro de Norma González Esparza, de hecho, la tienen en un cajón, le van a dar unas cuantas horas para que la dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Cardona Reyes, deje el camino libre a la ex dirigente estatal, González Esparza… Y de Gregorio Zamarripa Delgado y los demás casos de enojo… tampoco van a hablar.

El musculito. Ayer muy campante llegó de visita a Aguascalientes René Juvenal Bejarano Martínez. Llegó como vanguardia para la visita de Andrés Manuel López Obrador quien estará de visita en la entidad el día de mañana pero más que para presentarse como un aliado añejo del eterno suspirante a la presidencia de la República ante el pueblo llano aguascalentense, tal parece que vino a demostrarle a su líder que tiene músculo, un músculo de casi 500 mil afiliados experredistas de su Movimiento Nacional por la Esperanza pero ¿para qué? Si según sus propias palabras no anda tras un hueso, “Yo no ando buscando cargos, ya tengo muchos cargos de conciencia” pero eso sí, si López Obrador le ofrece un puesto en su gabinete, no le haría el feo. Nosotros candidateamos a Bejarano Martínez para Coordinador Nacional de Ligas y otros sobres sospechosos.

La del estribo. Y el que va orondo y sonriente por la vida es Paulo Martínez López, ya con la candidatura al Senado ganada, feliz el todavía dirigente panista porque se ganó la designación y, hasta ahora, quienes más le competían, no han levantado olas, Antonio Martín del Campo todavía está a tiempo de irse a Morena, aunque ayer dijeron que los candidatos al Senado son Daniel Gutiérrez Castorena y María Guadalupe Martínez Vázquez; mientras que Javier Luévano… bueno, nomás lo ven rondando por el palacio chico, a ver si le abren las puertas. Pero ya es fin de semana, hoy a mediodía es la inauguración formal de la exposición de esculturas monumentales de Leonora Carrington… consiéntase y vaya, la va a disfrutar. Ahí nos vemos y el lunes nos volvemos a leer.

