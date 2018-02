Los morenos más PRIetos y su política de la patada / Reflexio semanero

Hace ya algunos años en una campaña local en el año de 1995, si mal no recuerdo, el Partido del Trabajo (PT) lanzó como candidato diputado local a un gran jugador aguascalentense de futbol y que fue por cierto, de los últimos de esta tierra de la gente buena, al que se ha reconocido por su trayectoria en la primera división y en la selección mexicana de futbol y me refiero a Luis Antonio “ El cadáver” Valdés, recuerdo que fue postulado para el Distrito V, este gran jugador que en su tiempo como profesional pasó por grandes equipos, debutó con las Chivas en el año 1986, pasando antes por equipos como el tapatío de segunda división, al ser llamado por el Rebaño Sagrado lo impuso en la categoría profesional, después jugó en equipos de primera división del máximo circuito futbolístico en nuestro país como el Monterrey y los Panzas Verdes de León, retirándose en el año de 1994, debido a una lesión en la rodilla misma que ya no le permitió jugar, cabe mencionar que fue seleccionado nacional y jugó en el mundial de EU en el año del 1994.

Como candidato a legislador en Aguascalientes le fue literal de la patada, peor que cuando se lesionó la rodilla, ya que no alcanzo siquiera una cuarta posición en el distrito en el que contendió, eso lo llevo a no querer saber más de política; esto demuestra que la política no se lleva con el futbol, el buen Luis Antonio, quedó molesto con los dirigentes del partido que lo postuló al sentirse utilizado solo para fines de mercadotecnia política y no como un posible cuadro partidista que en mucho pudo haber ayudado a este partido en nuestro estado, dejando estas siglas partidistas y regresando a su apasionado deporte para convertirse en DT de segunda división hoy llamada primera A. Ya hemos visto en recientes elecciones que al único que le sirvió como trampolín la fama de la que gozaba es a Cuauhtémoc Blanco, que siendo alcalde de Cuernavaca postulado por el partido de cristianos (aunque nació en el barrio bravo de Tepito en el otrora DF) en el estado de Morelos le ha ido de la patada, sigue siendo un payaso como lo fue en el equipo del América, ya que durmiendo en la calle, haciendo huelgas de hambre y hablando incoherencias logró los reflectores para sí y desviar la atención de lo que él sabía era su tumba política, ante una denuncia por mal uso de recursos de las obras en el ayuntamiento que él encabeza y de una demanda del PES de haberle pagado como candidato algunos millones de pesos y algo que nunca imaginó este partido de evangélicos fue el haber ganado la alcaldía, el ahora morenita busca la gubernatura del estado de Morelos acompañado de la venia del purificador y mesías el señor Andrés de apellidos López Obrador bajo las siglas de la marca política propiedad que maneja el caudillo tabasqueño por cierto muy fanático y jugador del rey de los deportes, pero no del futbol.

Ahora que los de Morena andan desesperados por ganar adeptos pactando hasta con los hijos y nietos de los integrantes de lo que el Sr. López llama “la mafia del poder” está reclutando a cuanto priista resentido busque el cobijo de una candidatura, y pudimos ver que hasta a ex gobernadores priistas ligados al narco le están entrando a buscar alcaldías como lo es el caso del michoacano Fausto Vallejo quien estará conteniendo por la alcaldía de Morelia impulsado por el PES, dejando en claro que ahora los simpatizantes del tabasqueño que obsesionado en ser presidente de nuestro país deja la puerta abierta a quien sea, ahora son más “PRIetos” que morenos.

La última adquisición de los PRIetos es la del canterano surgido con los gloriosos Pumas de la UNAM,y me refiero a Adolfo Ríos uno de los mejores guardametas que ha tenido nuestro país, mismo que militó en equipos como el América, Necaxa y Veracruz además de que fue seleccionado nacional, en su retiro en el año de 2004 se convirtió en comentarista deportivo en programas de televisión y radio; este ex jugador busca ser alcalde en el municipio de Santiago de Querétaro, Adolfo Ríos bajo el amparo del tabasqueño López Obrador aceptó postularse en la elección de este año, ante esto pareciera que la urgencia de Morena es captar votos al contar con personajes que nunca habían hecho política y si jugar al deporte de las patadas, sin interesarle que no tengan la más mínima idea de cómo poder lograr una gestión o administración que dé resultados y logren generar un gobierno que sea democrático y participativo, alguien está mal aconsejando al dueño de Morena y lo están llevando a límites que rayan en lo estúpido ya que si piensa ganar una elección con famosos futbolistas que han caído en la tentación de buscar el poder sin saber para qué es o de cómo ejercerlo de manera limpia y democrática, están llevando a la demagogia y la burla al elector al querer venderles a ídolos deportivos como posibles gobernantes sin conocimientos o experiencia en la función pública, cuestiones tan elementales que de posibles triunfos a la larga traerán perjuicios los ciudadanos que pudieran votar por ellos.

La promoción política de hombres que están involucrados en las ligas deportivas y también en ligas con fajos de billetes para AMLO, solo hablan de la doble moral del Señor López, aliado del PT partido investigado desde la PGR en Aguascalientes, Nuevo León Y CDMX por millonarios desvíos de recursos, y hablando de corruptos el caso de la visita en esta semana en la tierra buena y el cielo claro para promoción de los morenos y la visita del Peje, hablo del famoso “Señor de las ligas” el finísimo recolector de moches y billetes, René Bejarano; además de la flojedad intelectual y política mostrada por el nacido en Macuspana, Tabasco para atraer a cuadros políticos inteligentes y de intachable trayectoria solo están aumentando la apatía y el desinterés del ciudadano para participar en el proceso electoral a celebrarse este año, este desdén está acompañado en mucho por este tipo de acciones que no son más que acciones oportunistas y pocas serias, y eso abre un hueco más profundo al generar más abstencionismo en la jornada electoral venidera, en fin al ahora precandidato de Morena sólo le interesa llegar al poder así tenga que pactar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, llevando a perfectos inocentes a jugársela en ciudades y poblados a quienes en su vida se imaginaron aparecer en una papeleta electoral, en fin termino este Reflexio con una oración en la que pido… De los corruptos como Bejarano, Vallejo y Blanco, así como de las patadas, líbranos, Señor…