El poder de poder: Dante Delgado | Conversación con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano sobre Por México al Frente

Es necesario construir un nuevo régimen donde se tenga el poder de poder, lo que estamos planteando, a diferencia de otras candidaturas, es que se construya un proyecto de país

Dante Delgado Rannauro identifica a Por México al Frente como la fuerza electoral más congruente en la vida del país, la coalición del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática es resultado de la creación del Frente Ciudadano por México, que se presentó como una organización no electoral con el compromiso de establecer una agenda común de trabajo para los tres partidos con objetivos y tiempos determinados; las fuerzas políticas que lo integran se comprometieron a impulsar una agenda legislativa común en el Congreso y permanecer trabajando hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Explica el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano “ahora mismo estamos en la construcción de lo que muchos pensaban que no se iba a armar, que fue primero el Frente Ciudadano por México, que sigue vigente, que empezó el 5 de septiembre y que terminará el 31 de diciembre del 2024, que en ese periodo se pueden construir, como ha sucedido ya, ejercicios efímeros que se denominan coaliciones electorales, que empezó en diciembre y que termina este año, el 23 de agosto, que nos permite la posibilidad de que en el 2021, que lo hagamos en elecciones intermedias y que consolidemos el proyecto de cambio de régimen en el 2024. Es el único proyecto que se ha construido con una visión de mediano plazo, comprende 12 años para consolidar el cambio de régimen que queremos”.

Previo al registro de Por México al Frente y la designación de Ricardo Anaya Cortés como su candidato a la Presidencia de la República, las críticas se enfocaron en subrayar las diferencias ideológicas entre los tres partidos que trabajaron en el Frente Ciudadano por México, en más de una ocasión se dio por muerta a la coalición, a pesar de que en noviembre del año pasado se dieron a conocer la plataforma electoral común con la que trabajarían, en la que se indica la urgencia de establecer un nuevo sistema político que “no trabaje en función de partidos ni de candidaturas, sino a partir de un proyecto de Estado que establezca las nuevas reglas de convivencia social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas valer y los mecanismos para asegurar que tendrán las facultades y condiciones para lograrlo, a partir del principio de la subsidiariedad y de la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad”.

De acuerdo a Dante Delgado, es necesario “construir un nuevo régimen donde se tenga el poder de poder, no el aparente poder total, que se traduce en el poder de no poder, lo que estamos planteando nosotros, a diferencia de otras candidaturas, es que se construyera un proyecto de país, y a eso nos dedicamos un buen tiempo, por eso Movimiento Ciudadano le dio especial importancia a lo que serían las plataformas electorales, tanto con el ingeniero Cárdenas en el 2006 y la de 2012, y ahora fue definitivo, vamos adelante en un proyecto alternativo, porque no puede ser la visión de un solo hombre, depender del voluntarismo de una sola persona; sin embargo, cuando nosotros estábamos construyendo el Frente Ciudadano por México, explicábamos que queríamos sacar primero el proyecto de país y después veríamos quién era el candidato, periodistas y grupos políticos que están en la lógica de un viejo sistema carcomido, decían sí pero quién va a ser el candidato… pero no, no se trata de que te subas a una tarima a firmar, se trata de que veas qué proyecto de país vas a llevar adelante.

Edilberto Aldán (EA): Creo que ese es el principal problema que ha enfrentado el Frente, esta idea de que sólo es una alianza electorera.

Dante Delgado (DD): Cómo no va a haber esa posición si el Gobierno de la República, no de ahora, desde siempre, gasta más en decirle a la sociedad que está haciendo bien las cosas, que en meterle ese dinero a ciencia y tecnología, que meterle esos recursos a cultura, es un gobierno que tiene a medios de comunicación bien atendidos para que digan que las cosas van bien aunque vayan mal, no quiero ofender a nadie en lo particular, pero pues está adentro de la política pública del Estado canalizar tantos recursos a quienes se encargan de difundir esas versiones.

Los cinco ejes del Frente Ciudadano por México son 1) Transformación del régimen; 2) Combate a la corrupción y la impunidad; 3) Pacificación del país; 4) Desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad; y 5) Fortalecimiento de la posición de México en el mundo. Así los explicó Dante Delgado en conversación con La Jornada Aguascalientes: “Actualmente la Constitución le da facultad al presidente de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, ustedes mismos lo han visto, cómo algunos secretarios llegan a aprender al encargo, léase Videgaray; hay otros que ponen como secretarios en el área de Comunicaciones y Transportes a licenciados, que no ponen a gente experta en Agricultura, entonces, si la economía la tienes que fortalecer, es claro que deben llegar expertos en la materia, agrónomos, veterinarios, especialistas en desarrollo rural, desarrollo regional, y a la SCT, ingenieros que sepan de la construcción de carreteras, que sepan de innovación tecnológica, de robótica, y todo lo que significa la innovación técnica; y no llegan esas personas, es como si en la cocina no pones a un buen chef y pones a un contador público, o pones a un abogado, el sólo hecho de que el presidente de la República tenga que tener el perfil adecuado para someterlo a consideración del Congreso y que hagas que este te los apruebe, y que sean especialistas de los temas de las responsabilidades que les vas a conferir, pues ya es un gran avance. Otro gran avance es que el Congreso de la Unión aprueba el Plan Nacional de Desarrollo y que no sea un instrumento de mascarada política que use el Ejecutivo para hacer su Plan de Desarrollo a modo, después no cumplirlo, esto va a traer como consecuencia que el gobierno tenga la obligación de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso, y el Congreso tenga a su vez la obligación de vincular, tanto el egreso como el ingreso a lo que es ese Plan, y además la Auditoría Superior de Fiscalización, que es el órgano de control financiero de los recursos públicos, que está depositado en la Cámara de Diputados, pueda supervisar el gasto del Ejecutivo, es decir, todo eso te da un punto de inflexión para que haya Estado de Derecho, para que haya aplicación de la normatividad y te evita abuso de poder, te evita impunidad y, desde luego, te obliga a la transparencia, a la rendición de cuentas, y consecuentemente a un efectivo cierre de prácticas de corrupción, entonces, tienes todo para darle un verdadero cambio de régimen al país, pero pones al ciudadano en centro de la toma de decisiones, esto va a ser altamente relevante, y por eso nosotros planteamos un proyecto de un periodo intermedio para que sea un gobierno de 12 años.

EA: Ahí van los dos primeros puntos del Frente: primero, el cambio de régimen; el segundo, el combate a la corrupción y la impunidad; pasaría a la pacificación del país, ¿qué papel va a jugar el ciudadano?, ¿cómo se pacifica al país?

DD: Al país hay que pacificarlo, lo primero es esto, lo segundo es darle la fortaleza a la banca de desarrollo, reactivar la economía en el campo, que los empresarios y emprendedores sepan que tienen posibilidades de tener el apoyo institucional; y por otra parte, evitar que haya captura de los poderes públicos por parte de la delincuencia organizada, como ha sucedido cuando autoridades municipales, estatal y federales abdican de su responsabilidad pública, y esto se traduce a que haya delincuencia organizada que secuestra, que roba, que cobra derecho de piso, en donde por la ruptura de las instituciones, y la captura de las mismas, traen como consecuencia todo lo que sigue, que es quebranto del Estado de Derecho, abuso de poder, impunidad y corrupción, todo eso lo vamos a combatir porque México no puede seguir así.

EA: ¿Cómo es la seguridad sin guerra, sin la intervención de las fuerzas militares?

DD: No, no, no, eso no existe, tienes que tener los elementos coercitivos del Estado para garantizar la paz y la seguridad, en derechos de primera generación, lo que se busca es salvaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de las personas y sus familias, digo esto porque cuando todavía no se preocupaban de la salud y las carreteras, ni de la educación, lo primero es que te garanticen esos bienes sustantivos, cuando el Estado es incapaz de garantizártelo es cuando se dan casos como el de los autodefensas, cuando el poder público no te garantiza tu vida, tu libertad y tu patrimonio, frente a ese quebranto, desde nuestro punto de vista, es legítimo que haya organizaciones de la sociedad, para responder a las ausencias del poder público, por eso nosotros la única organización que ha salido en defensa de los autodefensas, porque ha habido un quebranto de las instituciones públicas, todo tiene explicación, precisamente cuando hay indiferencia de las burocracias, cuando se dan crisis económicas como la del 95, y eso era lo que a mí me preocupaba, por eso es ahí cuando se da mi quiebre institucional, porque no era Chiapas, es como cuando tienes un cáncer o un tumor, tú puedes decir: pues nomás está en el pie o en el páncreas, o es sólo el hígado, de todo lo demás estás sano, pero eso es lo que genera la crisis de tu cuerpo, en el caso de un país, la crisis es de carácter social y puede multiplicarse, y lo que estaba advirtiendo era la importancia de resolver un problema social que podía traer consecuencias muy graves y que podía traer consecuencias aún superiores.

EA: Desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, ¿qué implican y cómo lo va a llevar a cabo una coalición electoral?

DD: Evidentemente que nosotros necesitamos que haya un verdadero desarrollo con sustentabilidad, nosotros estamos a favor de las energías limpias, de que la banca de desarrollo rescate lo mejor que tenemos que es la capacidad y creatividad de nuestros recursos humanos, debemos darle racionalidad al gasto para orientarlo a la actividad productiva y que se traduzca en derecho a la felicidad, con qué, con salud, con educación, con cultura, con recreación, mejores ingresos, todo eso se puede dar, la pregunta que muchos hacen: con qué presupuesto, bueno, pues, por favor, claro que hay recursos, depende de cómo te los gastes, si eres borracho, pues al que le va bien es al cantinero, si sabes gastar y sabes aplicar, pues le va bien a tu familia, porque tienen derecho a zapatos, a ropa, a recreación, en México lo que hay que meterle es racionalidad, y quitarle la toma de decisiones a esta generación transpartidista y transexenal que le ha roto los dientes lo mismo a Pemex que a la banca de desarrollo y ha traído como consecuencia el abandono del campo, creciente delincuencia y alta migración, el problema ahora es que ya no te puede recibir la economía estadounidense al mismo número de mexicanos que año con año sale…

EA: Es que justo esa explicación, en la que todo reside en la decisión de un solo hombre, impide que lleguemos a la explicación de cómo va a ser lo de la renta básica universal.

DD: La renta básica universal tiene que ser uno de los soportes sustantivos del proyecto, porque actualmente hay más de 6 mil diferentes apoyos a los ciudadanos, que hace que haya clientelismo, tal parece que tú estimulas la falta de iniciativa de la gente, cuando hay que hacer lo contrario, estimular la iniciativa, a través de mecanismos fiscales, que es otro de los grandes temas que tienes que poner en orden, tienes que tener mecanismos de retroalimentación financiera, por otra parte, podemos hacer que México esté a la vanguardia de la innovación tecnológica. Ahora, no es el momento para que yo lo diga, eso lo tiene que decir y explicar Ricardo Anaya durante la campaña; el proyecto de Andrés Manuel está soportado en su visión personal, en su emoción personal y en sus compromisos personales, el proyecto del Frente es una visión global, donde sea un esfuerzo colectivo, donde todos los sectores estén opinando permanentemente y donde, además, se aliente el ejercicio de estar revisando las cosas, se trata de que el presidente de la República tenga el poder de poder, no facultades tan amplias que al no ejercerlas permiten el abuso del poder de quienes dicen representarlo, aunque el presidente de la República esté completamente ajeno a lo que sucede en esos campos, es tan grande su poder, por eso decimos que hay que acabar con el poder de no poder para regresarle al presidente el poder de poder, pero también hacer corresponsables a todas las instancias de la posibilidad de aplicación del Estado de Derecho, de la transparencia, de la rendición de cuentas, y desde luego, el combate a la corrupción.

EA: ¿Cuál es la visión del Frente acerca del fortalecimiento de la posición de México en el mundo?

DD: Tenemos que ser muy inteligentes, no se trata de que nosotros repitamos lo que otros han hecho, el propio Fernando Solana, quien fue secretario de Comercio, de Educación, y de Relaciones Exteriores, el mejor banquero que tuvo desde el sector público México, lo decía muy claro: no puedes tener una relación bilateral exclusiva, tienes que tener una relación multilateral. Le apostaron mucho a la relación con Estados Unidos y Canadá, que en su momento pudo justificarse, pero él siempre alentó que pudiéramos tener los acuerdos hacia Pacífico, los acuerdos con las diferentes organizaciones institucionales que se crearon con América del Sur, el rol de México en el mundo, tiene diferentes aristas: la economía de mercado, el aprovechamiento de nuestras bellezas naturales y de nuestro patrimonio cultural, para alentar el turismo, y son mercados diversos, tenemos que ir haciendo que México tenga una dimensión superior por lo que significan esos recursos, independientemente de sus potencialidades, la propia irrupción de la innovación tecnológica traerá consecuencias porque la mano de obra va a ser substituida por mecanismos robóticos, tenemos que ser muy imaginativos, pero sí podemos ser altos productores, podemos reforestar al país, podemos volver a ocupar los lugares que nos corresponden en la producción de carne, de leche, podemos ser autosuficientes en el programa alimentario nacional, tenemos tantas cosas que hacer, porque hay la generosidad del sol, la fertilidad de nuestras tierras y la creatividad de los mexicanos que requieren mínimos apoyos y las cadenas de productividad están rotas, todo eso en el mercado interno sale al mercado externo, y por eso la presencia de México en el mundo tienen que ser una presencia de excelencia.

EA: ¿Qué estará haciendo Dante Delgado el 1 de diciembre del 2018, cómo es la vida de Dante Delgado después de la coordinación de Movimiento Ciudadano y cuál quiere Dante Delgado que sea su legado político?

DD: Bueno, en primer lugar estaré entregando la dirección nacional de Movimiento Ciudadano porque concluye mi encargo, en segundo lugar estaré asistiendo a la toma de posesión del presidente Ricardo Anaya, y en tercer lugar, espero contribuir desde la aportación de ideas o desde la aportación de críticas, no tengo la aspiración de que nos den encargo alguno, creo que ha llegado el momento en que Movimiento Ciudadano nos pueda dar a nosotros un espacio de participación política sin obligación forzosa de que dependa de la voluntad de terceros, por importantes que sean o cercanos que sean; y yo no estoy pensando en legados, yo estoy pensando en que a mi hijo le vaya bien, tenemos que trabajar todos para que a nuestros hijos les vaya bien, nada me dará más gusto que una nueva generación de mexicanos preparados, con visión de futuro y de grandeza, sean los futuros conductores de la vida institucional del país, para que México ocupe, entre todas las naciones, el lugar que le corresponde, y para que logramos, con salario digno, mejoras las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo, porque tenemos derecho a ello, y porque además somos un país que tiene grandeza, así lo acreditan nuestras culturas, esa visión de grandeza tiene que recuperarse en un mundo competitivo, donde la innovación tecnológica tiene que ser una de las grandes puertas de salida para la sociedad nacional.