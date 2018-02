No se ha dado la vuelta a la responsabilidad de combatir la impunidad | Conversación con René Urrutia de la Vega

Conversación con René Urrutia de la Vega, sobre la presencia de la delincuencia organizada en Aguascalientes

No hemos dado la vuelta, ni volteado la cara ni ocultado ni maquillado lo que realmente está pasando

Martín Orozco Sandoval negó que en Aguascalientes haya presencia de cárteles del narcotráfico, tras el señalamiento de Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, quien indicó que es el “Cártel de los Talibanes, un cártel que tiene presencia en San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, en esa franja” el que operaba en la zona, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de trabajo donde la seguridad pública fue el tema principal.

El gobernador de Aguascalientes indicó que se han detectado, cuando menos, tres organizaciones delictivas en la entidad: “En Zacatecas, Tabasco, Jalpa es otro sin duda; si vemos la parte de Teocaltiche es otro, y un poco hacia Lagos de Moreno y La Chona es otro. Son presencias diferentes en una distribución que desgraciadamente está en todo el país”. Orozco Sandoval descartó que el crimen organizado opere en el estado: “Hay presencia, pero sólo hay en temas de venta, de narcomenudeo. Entonces, la presencia real con nosotros no está, es un tema de venta de drogas; llegan, venden, de un lado a otro, pueden ser de Teocaltiche, o de otro lado, para cubrir su territorio en venta. Esa es la presencia que nosotros tenemos de diferentes grupos en cuanto a venta al narcomenudeo”. Al respecto, La Jornada Aguascalientes entrevistó al fiscal René Urrutia de la Vega

Edilberto Aldán (EA): Dice el gobernador que no operan cárteles de la droga en Aguascalientes, luego viene la reunión con el gobernador de Zacatecas, y él dice que sí operan, luego que se va el gobernador, Martín Orozco dice que no operan cárteles en Aguascalientes porque nada más vienen y venden y se van; usted ha dicho que sí operan cárteles, que se reserva la información por cuestiones de investigación, qué significa que operen, según la Fiscalía operan o no.

René Urrutia de la Vega (RUV): Yo voy a ser muy franco en lo siguiente, muy directo, no se trata de darle la vuelta, porque a lo que no podemos darle la vuelta es a la responsabilidad de investigar y a la responsabilidad de combatir la impunidad, a eso no le damos la vuelta jamás. ¿Qué tenemos que cuidar?, tenemos que cuidar formas, ¿por qué lo digo?, por dos cosas: la reunión entre el gobernador de Zacatecas y el gobernador de Aguascalientes fue altamente positiva en todos los sentidos, una reunión entre ellos y luego una reunión entre sus equipos de trabajo en materia de seguridad, ahí estuvimos el procurador de allá, su servidor, los secretarios de Seguridad Pública y los secretarios de Gobierno, incluso estuvo el general José Ernesto Avalos Pardo, comandante de la XIV zona militar, y el trato fue abierto, franco, con una clara voluntad de trabajar juntos, hubo un reconocimiento claro de cuál era la problemática de un estado y del otro, y con base en ello y a partir de ello, podemos trabajar juntos, eso es extraordinariamente positivo, yo no me quedaría con la polarización que aparentemente se dio porque uno dice que no y otro dice que sí y entonces decimos son tuyos, no, son tuyos; eso no se dio en nuestra reunión de trabajo, fue de apertura, fue reconocimiento mutuo de nuestras fortalezas y debilidades, eso es lo que yo vi en esa reunión de trabajo y eso me parece extraordinariamente positivo, creo que es el principio de un trabajo conjunto, donde se eliminan las barreras territoriales, trabajamos juntos en beneficio de la población y de la ciudadanía.

Sobre la operación de cárteles en la entidad, Urrutia de la Vega indicó que se negaba a señalarlo porque “lo he dicho siempre, hablar de cárteles y quiénes son más poderosos y quiénes menos, y quiénes hacen una cosa y quiénes otra, me parece que es abonar en un tema de apología del delito de delincuencia organizada y yo no me prestaré a eso”, de ahí que durante la conversación prefiriera emplear el término delincuencia organizada.

RUV: ¿Qué sí debo decir? Lo que ya dije primero, que no le sacamos la vuelta a la responsabilidad que tenemos de trabajar y de combatir, de investigar, y segundo, ¿alguien ha negado en el estado de Aguascalientes, alguna vez, que hay venta de droga? Y si la venta de droga es evidente, y claro que hay grupos trabajando en esa distribución y en esa comercialización de droga, y sabemos, porque nuestros análisis nos lo demuestran, que esa droga la mueven esos grupos de la delincuencia organizada, no aparece de la nada. No es droga, aunque hay unos casos muy aislados, que se siembran en las casas, y que de manera aislada, individual, una persona venda, no es eso, es distribución de droga que viene de esas organizaciones criminales, eso es lo que hemos reconocido y eso es lo que nos corresponde, al estado le corresponde combatir el narcomenudeo, eso es lo que hemos estado haciendo, ahí está el aumento significativo de cateos de lugares donde se vende droga, la detención de personas, resultados positivos en materia de aseguramiento de drogas, muchas dosis, miles de dosis, de armas y de personas que se dedican a la comercialización en este año, 2017, y en lo que va de 2018, de manera exponencial se incrementaron, entre el estado y la Fiscalía, entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, y con intervención de la policía federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del municipio de Aguascalientes, de todas las instancias, eso es a lo que yo iría.

EA: Por eso preguntaba si operan o no, porque además del narcomenudeo, el crimen organizado también se relaciona con piratería, con actividades ilícitas que vienen junto con la venta de droga, el cobro de derecho de piso, a eso me refiero, ¿de qué estamos hablando cuando el gobernador dice que no operan y usted señala que sí?

RUV: El gobernador no ha dicho que no operan, creo que no ha dicho que no operan, el gobernador ha reconocido que hay narcomenudeo, que homicidios se han dado por temas de narcomenudeo, se han reconocido las cosas y me parece que de manera muy amplia. Yo creo que el gobernador ha sido muy abierto en decir lo que tenemos, a ver, nomás pongámoslo en la balanza, que no sea mi respuesta sino el análisis que la sociedad pueda hacer, ¿qué está pasando en Zacatecas?, y me voy más allá, ¿cuál es la situación de Jalisco?, ¿cómo hemos visto que se dan las cosas en estos dos estados, en materia de secuestros, en materia de extorsiones, en materia de homicidios, en materia de ejecuciones, las mal llamadas ejecuciones, cómo está Aguascalientes? ¿qué opera?, ¿nos queremos homologar, nos queremos poner al mismo nivel, queremos maximizar las cosas en Aguascalientes? Ni minimizarlas ni maximizarlas, hay quien quiere maximizarlas con no sé qué intereses u objetivos, nosotros, y ha sido la postura de Aguascalientes, ni minimizamos lo que está pasando pero tampoco lo maximizamos, que no quieran que digamos que sí operan para que digamos que estamos igual que todo el país, no, no estamos igual que todo el país, es una realidad. No estamos bien, esa también es una realidad, no estamos como quisiéramos, pero estamos trabajando muy fuerte para estar mejor, pero no estamos como Zacatecas, y lo reconocimos abiertamente los dos equipos de trabajo en las reuniones, y no estamos como Jalisco y espero que pronto se dé esa reunión, aunque ya pudiera no tocarme a mí, no estamos como esas entidades. ¿Operan o no operan? Hay venta de droga, nadie lo ha dejado de reconocer; ah, es que operan en la venta de droga, de acuerdo, pero ¿cómo operan en otros estados? Entonces yo creo que no es tan sencillo, no es tan simple, lo voy a decir así, como señalar: ah, sí operan, los grupos que operan en Zacatecas operan en Aguascalientes, a ver, hay una clara injerencia de los grupos, porque cuando hacen algo en Zacatecas se vienen a Aguascalientes, entonces aquí pasan desapercibidos, ¿eso es operar? Si para alguien eso es operar, sí operan; es que venden droga, bueno, si para alguien eso es operar, entonces sí operan… No hemos dado la vuelta, ni volteado la cara ni ocultado ni maquillado lo que realmente está pasando, pero tampoco creo que se deban maximizar las cosas y al decir que operan queramos decir que estamos en las mismas circunstancias, no lo estamos.

Enfático, el fiscal René Urrutia de la Vega señala: “Yo repito y concluyo, no polarizaría las posiciones, lo que yo vi entre los gobernadores de los estados y lo vi, lo digo de manera testimonial, directa, fue coordinación, fue encuentro, fue reconocimiento de fortalezas y debilidades y una clara intención de trabajar por nuestras respectivas corporaciones”.