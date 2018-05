La Purísima… Grilla: Ellas cocinaban el arroz

Bomba, Leopoldo Gómez inició Tercer Grado presentando a Margarita Zavala como la candidata que alguna vez en las encuestas le ganó a Andrés Manuel López Obrador, pero que había cambiado la situación radicalmente, y “hoy está en el último, penúltimo lugar de las encuestas, ¿qué pasó, puede cambiar eso?, y vino la anunciada renuncia a la candidatura a la presidencia: “Yo estoy obligada a hacer una reflexión, una difícil reflexión de lo que ha pasado, por las razones que sean, de la candidatura independiente, cómo se va poniendo una serie de inequidades, como los spots, que no tengo acceso, de la diferencia, enorme diferencia de dinero público, pero sobre todo porque la contienda, como no tiene segunda vuelta, comienza a polarizarse, yo sí tengo que hacer una difícil reflexión, muy difícil, pero pues en conciencia, viendo el sentido de mi candidatura, las consecuencias de las mismas, y esa pues reflexión me obliga a reconocer que no hay posibilidad, obviamente, de ganar en una contienda que se está polarizando mucho, la verdad es que por eso he decidido, y aprovecho aquí, decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda, por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México”… Así. Lo demás del programa, sinceramente, fue el lucimiento de la esposa de Felipe Calderón y el esfuerzo de los periodistas por sacarle a quién va a apoyar. Eso fue ya en la noche, cerca de la 1:00 de la tarde, Noticieros Televisa, a través de un tuit ya había anunciado la renuncia. Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade se manifestaron de inmediato, calificaron a Margarita Zavala de valiente, honesta, valiosa. La especulación duró todo el día, René Juárez, el dirigente nacional del PRI, la invitó abiertamente a unirse a la campaña tricolor, el resto de los dirigentes fueron más cautos. En Aguascalientes, el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, aseguró que las puertas de la coalición Por México al Frente están abiertas a los hijos pródigos que quieran devolverse a las filas blanquiazules. Martínez López hizo una invitación especial al regidor ¿independiente? Mauricio González, quien encabezó el proyecto de Margarita Zavala en Aguascalientes. Al final del día, la renunciante sólo dejó claro que se tomaría su tiempo, que no está cerrada a ninguna opción, pero que no es dueña de los votos de sus seguidores y que cada quien decidiera lo que quisiera. El resto sigue siendo especulación, que se alarga, porque López Obrador no se pronunciará sobre esa renuncia hasta el día de hoy, así que lo que han dejado correr sus seguidores en redes no es, como siempre, lo que el de Tabasco piense. Lo que dejó sobre la mesa Margarita Zavala fue la confirmación de que no supo establecer los mecanismos de recaudación necesarios para sostener su campaña, que a su equipo no le pagaba desde febrero y que si bien esa fue una razón de peso, no fue la determinante, sino dejar en libertad a sus seguidores ante una elección tan polarizada.

La Tremenda Corte. Los tribunales electorales, pareciera, nunca se vaciarán de los problemas de Morena Aguascalientes. A unos días de que el Tribunal Electoral del Estado desechara cinco demandas por anomalías en la selección de candidatos a diputados locales cometidas por la dirigencia partidista, llega a la Sala Monterrey un juicio de protección de derechos político electorales promovido por María Luz Olvera Torres, quien también acusa irregularidades en la selección de candidatos plurinominales, en específico, su sustitución del primer lugar de la lista de candidaturas. El asunto ya había transitado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que sobreseyó la queja.

Se ha dejado a la clase trabajadora en la agenda de quienes aspiran a un cargo de elección popular; los candidatos al Senado y al Congreso de la Unión poco se han preocupado por proponer acciones que mejores las condiciones del sector obrero, señaló el dirigente local de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Jesús Enrique Ramírez Pérez, quien hizo un llamado a que se tomen en cuenta las necesidades de los trabajadores; recalcó que el organismo sindical no está casado con ningún partido por lo que se busca escuchar las propuestas de todos los candidatos y dialogar en favor de los trabajadores. Ramírez Pérez rechazó que con ello se ponga en charola de plata a los sindicalizados para que se promueva un voto corporativo, “es cosa del pasado, en la CROM no se condiciona a nadie, todos tenemos derecho y libertad de votar por quien queramos”.

Servicio a la comunidad. Para quienes no han realizado el canje de placas, es recomendable que no lo deje al último, en estos días los módulos dispuestos para ello se encuentran prácticamente solos, incluso la misma Secretaría de Finanzas registra poca afluencia comparado a lo que se espera dentro de un mes en que será la recta final para el periodo destinado para el cambio de láminas de los vehículos, que se fijó para el último día de junio. El realizar el trámite de canje a través de la página de internet le favorece además con un descuento del 10 por ciento en el pago, por lo cual le reiteramos la invitación para que no deje este trámite para el último día y se ahorre las engorrosas y largas filas.

La entidad del “no pasa nada” ¿Hasta cuándo seguiremos haciéndonos la ilusión de que vivimos en la entidad del “no pasa nada”? eso debe ya de cambiar luego de la desaparición de la estudiante de la Escuela Normal del Estado de Aguascalientes, encontrada muerta, presuntamente atropellada sin que a la fecha se defina qué sucedió realmente, en la carretera 70 oriente en territorio de Jalisco. Hasta ahora es poco el seguimiento que le dan a estos casos por parte de las autoridades competentes al momento de la desaparición de una persona, una situación que constantemente han señalado las organizaciones de la sociedad civil en el estado, entre estas el Observatorio de Violencia Social y de Género. Cabe recordar que el nivel de importancia que, por ejemplo, dio a estos casos el primer fiscal del estado, Óscar González Mendívil, quien sus explicaciones eran del tipo “se van con el novio”, aunque después nunca se volviera a saber de las desaparecidas o se encontraban los cuerpos sin vida de las jóvenes. Para seguir siendo el estado del “no pasa nada” hace falta más trabajo en este tema, esperemos que el actual fiscal tome este asunto con la seriedad que merece.

La del estribo. Para cerrar el círculo, al renunciar a su candidatura, las encuestas le daban a Margarita Zavala, más o menos, entre un 4 y 5 por ciento de las preferencias, es decir, nada determinante para que Ricardo Anaya pueda alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, acá en la redacción pensamos que eso es lo de menos, mientras veíamos el video en que anunciaba su renuncia, sonaban en nuestras cabezas unos versos de una canción de Fito Páez: “Vi sus caras de resignación / Los vi felices llenos de dolor / Ellas cocinaban el arroz / Se levantaba sus principios / De sutil emperador” y es que se nos ocurre que lo importante no es el porcentaje, sino el cambio en la percepción de que en esta elección el arroz ya está cocido, y no, no lo está, si la renuncia de quien va en el penúltimo lugar puede cimbrar el proceso electoral y a sus jugadores, a unos días del segundo debate, a poco más de 50 días de la elección, queda clarísimo que esto no se acaba hasta que se acaba y que la decisión no está ni en videntes o encuestas, sino en quienes vayan a votar el domingo 1 de julio.

